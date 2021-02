Torino, 24 lug. (LaPresse) – "Oggi è stato fatto un altro passo avanti importante sull'Asti-Cuneo, perché il Cipe ha finalmente trattato il tema durante la seduta di stamattina e il premier Conte ha preso atto della trasmissione del parere dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti, chiedendo al ministro Toninelli di confrontarsi immediatamente con il concessionario". Lo fa sapere il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sull'Asti-Cuneo spiegando di aver "sentito personalmente la società Asti-Cuneo, che sta già analizzando il parere dell'Autorità e lavorando per adeguare il piano finanziario alle prescrizioni evidenziate dall'Art". "Continuerò a vigilare affinché questo possa avvenire in tempi brevissimi – ha concluso – perché ho ricevuto dal ministro Toninelli la disponibilità a convocare una nuova riunione del Cipe già la prossima settimana, in modo da procedere con l'approvazione e la ripartenza dei cantieri entro l'estate. È tempo di mettere la parola fine a una tragicommedia che dura ormai da 30 anni".

