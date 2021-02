Milano, 23 lug. (LaPresse) – "Il MoVimento 5 Stelle presenterà un atto per dire che le priorità sono altre, un atto che non è altro che il cambiamento che abbiamo promesso: entrare al governo e decidere diversamente da come avrebbe deciso un Pd o un Berlusconi qualsiasi". Lo annuncia il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un post su Facebook intitolato 'No alla Tav Torino-Lione', dopo le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Tav.

