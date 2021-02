Milano, 19 lug. (LaPresse) – "Io escludo che ci possa essere una crisi, queste sono dinamiche di una governo con due forze politiche diverse. A me hanno insegnato 'male non fare, paura non avere' abbiamo da realizzare riforme importanti". Così il vicepremier Luigi Di Maio ad 'Agora' su Rai3.

