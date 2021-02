Milano, 7 lug. (LaPresse) – "Vi siete chiesti il perché nessuno abbia pensato di mettere un punto? Forse è per lo stesso motivo per cui è stato rifiutato l’aiuto della Difesa? Forse c’è qualcuno che finge di combattere un problema ma in fondo vuole che tutto resti com’è perché gli porta consenso? Svegliatevi. Svegliatevi tutti, svegliatevi soprattutto voi, cari giornalisti". Così il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano (M5S), in un lungo post su Facebook.

