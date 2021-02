Roma, 4 lug. (LaPresse) – "In Libia la situazione resta pericolosa. Bisogna fare in modo che sia ristabilito il regime del cessate il fuoco, bisogna ristabilire il processo politico con lo scopo finale di evitare la scissione del Paese". Così il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa dopo l'incontro a palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.

