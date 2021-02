Roma, 3 lug. (LaPresse) – Le dichiarazioni del ministro dell'interno, Matteo Salvini, in merito al Gip Alessandra Vella "non si limitano ad una critica, sempre legittima, del merito del provvedimento, ma costituiscono commenti sprezzanti che trascendono in insulti che alimentano un clima di delegittimazione ed odio nei confronti del Gip di Agrigento, come si evince dal tenore dei numerosi post di minacce e insulti pubblicati sui social nelle ultime ore". È quanto si legge nel documento a firma dei consiglieri togati del Csm, che sottolineano a palazzo dei Marescialli "l’esigenza dell’intervento del Consiglio a tutela dell’indipendenza ed autonomia della giurisdizione".

