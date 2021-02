Milano, 3 lug. (LaPresse) – "Carola sta bene, è provata ma nel momento in cui la fermavano la sua unica preoccupazione era per le persone a bordo, se fossero sbarcate e se stessero bene. Lì ho capito che il giudice non avrebbe potuto decidere diversamente". Lo ha detto la portavoce di Sea Watch, Giorgia Linardi, nel corso di un'audizione pubblica nella sede dell'Associazione della Stampa estera a Roma sul Decreto sicurezza bis, riferendosi a Carola Rackete.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata