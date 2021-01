Milano, 12 giu. (LaPresse) – Whirlpool annuncia il non disimpegno dallo stabilimento di Napoli e la disponibilità di ragionare a proseguire l’attività. È quanto si apprende da fonti del Mise al tavolo in corso l'azienda. Che ribadisce il no chiusura e al disimpegno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata