Milano, 10 giu. (LaPresse) – "A me interessa il risultato. Lo strumento non conta. Siamo pronti a raccogliere suggerimenti. Vogliamo rimettere nelle tasche di imprese e famiglie dieci miliardi che diventano economia reale? Sì. Noi abbiamo proposto un'idea che c'è nel contratto ed è stata approvata all'unanimità in commissione Bilancio in Parlamento. Se ci sono altre idee sono felice. Lo dico ai signor no che ci sono dentro e fuori: a me interessa arrivare all'obiettivo". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio a Milano, rispondendo ai dubbi del premier Giuseppe Conte sui minibot.

