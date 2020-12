Milano, 19 mag. (LaPresse) – "Il sequestro lo esegue la magistratura, quindi non so se sia un espediente" per far scendere i migranti che erano a bordo. Così il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a 'Che tempo che fa', su Rai1, a proposito del caso della Sea Watch. "La politica delle redistribuzioni è l'unico strumento che abbiamo per governare un fenomeno, almeno fino a quando non ci sarà una stabilizzazione della Libia", aggiunge. "Le redistribuzioni sono una soluzione, poi c'è il tema dei rimpatri, che si devono fare e lì ci vuole la cooperazione allo sviluppo – sottolinea il ministro del Lavoro -. Al di là che siano 90mila o 500mila".

