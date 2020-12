Milano, 18 mag. (LaPresse) – "Il nostro dovere ora è di scrivere il futuro dell'Europa insieme. Il 26 maggio porteremo questa rivoluzione del buonsenso in Europa. Il 26 maggio prenderemo il potere ai popoli, con noi l'Europa rialza la testa. Viva l'Italia, viva la Francia e viva le nazioni d'Europa". Così in italiano la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, alla manifestazione in piazza Duomo, a Milano, dal titolo 'Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa'.

