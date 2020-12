Milano, 16 mag. (LaPresse) – In un'intervista a '7', in edicola da domani, il co-fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, attacca il Pd sull’immigrazione e difende il governo: "Il Pd in cambio di una bella concessione per dare la mancetta elettorale da 80 euro a chi già lavorava, si è impegnato a trasformare l’Italia in un campo profughi. Poi è intervenuto Minniti, perché gli stava sfuggendo di mano il Mediterraneo, nell’indifferenza più assoluta. Adesso noi passiamo per razzisti… e no, questa è una tragica giostra, ma bisogna starci sopra fino in fondo", sottolinea il comico genovese. Che, restando sul centrosinistra, definisce Carlo Calenda "uomo autoreferentialis, una specie di gigolò confindustriale".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata