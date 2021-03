Milano, 9 mag. (LaPresse) – "Non c'è bisogno di creare nessuna tensione, Salvini si preoccupi delle leggi che sono nel contratto di governo. Vediamo di vederci, come sto chiedendo in questi giorni, per fare il salario minimo orario e flat tax, piuttosto che andare a scartabellare le proposte di leggi dei singoli senatori che non hanno i numeri in Parlamento per essere approvate". Lo dice il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a margine di un'iniziativa politica a Palermo, commentando le parole del ministro dell'Interno che chiede il ritiro della pdl Mantero sulle droghe leggere.

