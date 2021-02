Milano, 5 apr. (LaPresse) – "Io dico solo: lavoriamo a testa bassa, affrontiamo questo momento difficile per tutta Europa. C'è la Brexit, ci sono le tensioni commerciali tra Usa e Cina, è un momento difficile e il governo italiano si deve connotare come un governo che lavora e trasmette stabilità. Quando incontro la comunità finanziaria, mi chiedono una sola cosa: di assicurare stabilità a questo Paese, perché altrimenti gli investimenti non li vengono a fare". Lo ha detto il vicepremier M5S, Luigi Di Maio, arrivando nella sede di Assolombarda a Milano.

