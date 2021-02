Milano, 5 apr. (LaPresse) – "Poche parole e affrontiamo questo momento con il massimo della serietà e non con questi slogan, al solito, 'si blocca il Paese', 'troppi no'. Lo sanno benissimo anche loro che, quando lavoriamo sui casi concreti sulle questioni che riguardano gli italiani, non ci batte nessuno". Lo ha detto il vicepremier M5S, Luigi Di Maio, arrivando nella sede di Assolombarda a Milano, a chi gli chiedeva com'è il rapporto con la Lega. "Lo ripeto ancora una volta: lavoriamo bene insieme – ha sottolineato – proprio quando si tratta di lavorare sulle cose concrete. Una cosa non posso accettare: ieri sono stato 4 ore in Consiglio dei ministri. Insieme al Mef abbiamo approvato un decreto sulla crescita che è veramente importante. Abbiamo trovato le soluzioni tecniche per aiutare le imprese, usciamo da lì ed escono fuori queste dichiarazioni come 'Non si blocchi il Paese'. Io ci stavo lì ieri, 4 ore a lavorare sul decreto crescita. Oggi lavoreremo a mettere a punto le norme", ha concluso Di Maio.

