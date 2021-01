Milano, 22 mar. (LaPresse) – Cosa pensa delle parole di Macron sulla Tav? "Non esprimo commenti su dichiarazioni lette sulla stampa. So che il premier Conte farà un bilaterale" con la Francia, "in cui parlerà di molti argomenti". Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, a margine di una visita alla sala operativa centrale di Rfi, rispondendo alle domande dei cronisti. "Non voglio più parlare di Tav", aggiunge. "Il dossier è nelle mani del presidente del Consiglio", sottolinea.

