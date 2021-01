Milano, 21 mar. (LaPresse) – "Come ho già dichiarato stamani ho piena fiducia nella magistratura e, come sottolineato anche dai miei legali, confidiamo in una rapida archiviazione del caso". Lo scrive su Facebook Daniele Frongia, l'assessore allo Sport del Comune di Roma, iscritto nel registro degli indagati per corruzione, nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio dei giallorossi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata