Milano, 20 mar. (LaPresse) – "L’immediata espulsione di De Vito è doverosa. Risponderà alla giustizia, ma è radiato dal M5S: è anzitutto di una questione politica ed etica. Il modo in cui reagiamo dimostra la correttezza del Movimento. Grazie a Luigi Di Maio per la sua guida salda e per la sua determinazione". Lo scrive su Twitter il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, membro del collegio dei Probiviri del M5S.

