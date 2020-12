Roma, 21 feb. (LaPresse) – "I Verdi italiani sono per la chiusura di ILVA, per il blocco della TAV, del Tap , per l’uscita dell’Ita dalla NATO. Hanno poco a che fare con l’ambientalismo pragmatico europeo e ancora meno con liberali e civismo". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda commentando la possibile intesa alla Europee tra +Europa, Verdi e Italia in Comune.

