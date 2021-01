Roma, 30 nov. (LaPresse) – Fico ha rivendicato la sua assenza in aula per rimarcare la distanza in Aula dal Dl sicurezza? "Non ho capito a) se lo hanno letto, b) dov'è il problema. visto che aumenta la lotta a mafia e al racket". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a SkyTg24.

