Roma, 20 nov. (LaPresse) – "Spero che la procedura di infrazione da parte dell'Ue non avvenga, l'Italia sta permettendo a certe persone di andare in pensione e aiutiamo a trovare lavoro. Come si fa a mettere in procedura di infrazione un Paese così? Stiamo aiutando le fasce deboli della società per metterle in sicurezza". Lo ha detto Luigi Di Maio, a margine dell'incontro con i vertici di CNA.

