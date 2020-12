Milano, 19 nov. (LaPresse) – I Cinquestelle vorrebbero chiudere gli inceneritori in Lombardia? "Se gestiti bene e controllati bene, portano più salute e più economia e, quindi, sicuramente la Lombardia non torna indietro. Anzi, l'obiettivo è che anche altre regioni vadano avanti. Non voglio un Paese che torna indietro". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento a Milano. "I rifiuti ovunque nel mondo significano ricchezza, energia e acqua calda. A Copenaghen inaugureranno un inceneritore con una pista da sci e una parete per arrampicata, mentre altrove sono musei", ha aggiunto.

