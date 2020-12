Roma, 15 nov. (LaPresse) – Breve chiacchierata tra il capogruppo del M5S al Senato, Stefano Patuanelli, e il 'dissidente' Gregorio De Falco, davanti agli ascensori che fronteggiano le sale dei gruppi. I due si sono incontrati per caso: l'ufficiale di Marina stava lasciando Palazzo Madama, mentre il presidente dei senatori era con alcuni collaboratori, quando lo ha visto e gli si è avvicinato a parlare, attirando l'attenzione dei cronisti. Al termine del colloquio, è lo stesso De Falco a spiegare cosa si sono detti: "Abbiamo parlato di tutt'altro" rispetto alle posizioni sul decreto Genova. "Io gli avevo chiesto di certe carte e lui mi stava informando. Infatti, sono rimasto sorpreso anch'io che non abbia accennato al voto in aula, così ho anche tirato un sospiro di sollievo…", ironizza.

Poi prosegue: "Disattendere un ordine è consentito anche dal Codice militare, quando ci si trova difronte a una palese ingiustizia". Dopodiché si è affrettato a lasciare il palazzo. Il confronto è solo rinviato.

