Roma, 13 nov. (LaPresse) – "Sui tempi del testo non so dare dettagli, sul fatto che sia una priorità, a prescindere dalle opinioni, tutte rispettabili, il contratto di governo è chiarissimo. Non ho bisogno di chiedere nulla a Salvini, siamo legati da un contratto di governo". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulla legge sul conflitto d'interessi a margine dell'evento alla Luiss sulla lotta alla corruzione nei paesi dell'Osce.

