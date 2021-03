Roma, 31 ott. (LaPresse) – "E' innanzitutto responsabilità del Governo di non mettere a rischio il risparmio degli italiani. Il risparmio privato degli italiani è considerato da Moody's elemento di forte stabilità del sistema. Questo risparmio nelle ultime settimane è già stato significativamente ridotto. Il risparmio privato – e non solo – non può venire sacrificato sull'altare del debito pubblico". Così il presidente Acri Giuseppe Guzzetti alla 94sima giornata del Risparmio.

