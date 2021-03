Roma, 23 ott. (LaPresse) – "L'unico organismo che potrà migliorare la manovra economica e il Parlamento italiano". Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, in conferenza stampa a Bucarest, rispondendo ad una domanda sui possibili margini per modificarla in caso di una specifica richiesta da parte di Bruxelles.

