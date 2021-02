Milano, 14 ott. (LaPresse) – "I centri per l'impiego oggi in Italia sono un'umiliazione, non un'occasione". Così il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, intervistato da Barbara D'Urso a Domenica Live parlando del reddito di cittadinanza.

