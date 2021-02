Roma, 11 ott. (LaPresse) – Forza Italia rivolge "un estremo appello alla maggioranza di governo, e in particolare a chi si richiama come noi al centro-destra, a cambiare strada, prima che gli italiani paghino un carissimo prezzo al dilettantismo e alla cecità ideologica presenti nell'Esecutivo". È quanto si legge in una nota congiunta, approvata all'unanimità dal comitato di presidenza di Forza Italia riunito oggi a Roma a Palazzo Grazioli, che è stata concordata con il Presidente Silvio Berlusconi. "La situazione dell'Italia è molto preoccupante. Il Governo ha annunciato una manovra economica prevalentemente concepita a fini elettorali, che mette in pericolo il risparmio degli italiani, la tenuta dei conti pubblici ed è assolutamente inidonea a far ripartire lo sviluppo e a creare occupazione" si legge.

"Il cosiddetto "reddito di cittadinanza" è semplicemente un sussidio a chi non lavora, posta a carico di chi lavora: non crea occupazione, finanzia la disoccupazione -attaccano da Forza Italia – Il programma con il quale il centro-destra unito aveva ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni di marzo viene completamente disatteso". Inoltre "la flat-tax, che di quel programma era la chiave di volta, non compare affatto. Quella che viene impropriamente definita flat-tax nelle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza in realtà è una semplice forfettizzazione per poche categorie: la vera flat-tax, come applicata in molti paesi del mondo nei quali ha determinato eccellenti risultati in termini di crescita, è costituita da un'aliquota unica, la più bassa possibile, uguale per tutti, persone e imprese, senza eccezione alcuna. Più in generale non c'è traccia di sgravi fiscali ma solo di nuove spese assistenziali a debito".

