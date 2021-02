Milano, 10 ott. (LaPresse) – "Il decreto fiscale arriva entro la settimana. O venerdì o lunedì. Ci stanno lavorando in queste ore. Abbiamo ereditato rottamazioni del passato. Differenza tra pace fiscale e condono? Si può fare anche quello, non sono assolutamente schizzinoso ma stiamo parlando di persone che hanno fatto la dichiarazione dei redditi. La scelta è se far finta di niente o intervenire. Io al governo conto di starci per fare le cose". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ad 'Agorà' su Rai3.

