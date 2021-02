Roma, 7 ott. (LaPresse) – "Questa cosa dei charter con i migranti che arrivano in Italia non so chi l'abbia autorizzata. Sui secondary movement, che era il tema su cui si discuteva come Italia in Europa e che ci chiedeva la Germania, non è stato sottoscritto nessun accordo. Adesso vediamo cosa accadrà, ma a mio modo di vedere per fare queste cose ci vogliono gli accordi". Risponde così il vicepremier, Luigi Di Maio, a margine di un incontro elettorale a Potenza, commentando il dibattito delle ultime ore sui migranti. "Oppure si sta dicendo che possiamo rimpatriare africani sub-sahariani nei Paesi dell'Africa senza nessun accordo? – si domanda -. Se si sta sdoganando anche questo principio ce lo dicano, a me non risulta si possa fare in Italia sui Paesi africani e quindi credo che non si possa neanche fare fra l'Italia e la Germania questa cosa che Berlino si sveglia la mattina e comincia a fare i trasferimenti sui charter".

