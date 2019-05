1 maggio, Mattarella: "Il lavoro è un diritto Costituzionale"

"Non può essere cancellato dalla Costituzione quel traguardo di piena occupazione, che resta una sfida costante, un obiettivo a cui tendere, utilizzando ogni possibile leva di intervento". Il presidente Sergio Mattarella durante le celebrazioni per l'1 maggio al Quirinale sottolinea l'importanza del lavoro per il benessere del Paese. Ma avverte: "Certo, non tutto dipende dalle funzioni pubbliche. A creare lavoro sono anzitutto le imprese, stimolate dall'obiettivo di crescere, innovare, migliorarsi", aggiungendo che è "la società nel suo insieme l'ampia base da cui trae forza l'economia".

Poi un pensiero all'Europa: "Soltanto la forza unitaria del continente europeo può assicurare la difesa di quei principi, di quei capisaldi dell'ordinamento, di fronte all'incalzare della competizione globale. I singoli Paesi che ne sono membri rappresentano un ambito troppo fragile per poter difendere efficacemente il lavoro e i diritti".

