Come cambierebbe la Spagna con il Partito Popolare e Vox al governo? Nella quarta e ultima puntata di Sobremesa – La Spagna al voto, Lucrezia Clemente analizza la strategia elettorale di Alberto Núñez Feijóo, l’evoluzione delle destre spagnole e il peso crescente del partito di Santiago Abascal. Dall’immigrazione ai diritti civili, dalle politiche sociali ai rapporti internazionali, l’episodio esplora le possibili conseguenze di un cambio di governo per la Spagna e per gli equilibri politici europei.

