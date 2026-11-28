Che fine ha fatto “l’assalto al cielo” di Podemos? Nella terza puntata di Sobremesa – La Spagna al voto, Lucrezia Clemente ricostruisce l’ascesa e il declino del partito nato sull’onda del movimento degli Indignados. Dall’ingresso al governo con Pedro Sánchez agli scontri interni, dalle scissioni alla nascita di Sumar e del Frente Amplio, l’episodio analizza le ragioni della frammentazione della sinistra spagnola e il peso delle sue divisioni sulle elezioni del 29 novembre.

