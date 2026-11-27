Perché Pedro Sánchez ha deciso di portare la Spagna alle elezioni anticipate? Nella prima puntata di Sobremesa – La Spagna al voto, Lucrezia Clemente ricostruisce le ragioni della crisi politica spagnola, dalle proteste per l’emergenza abitativa alla bocciatura dei decreti governativi, fino al disastro ferroviario di Urda. Un viaggio nelle contraddizioni di un Paese che cresce economicamente, ma in cui il diritto alla casa è sempre meno garantito, per comprendere le dinamiche politiche e sociali che stanno orientando il voto del 29 novembre.