Perché Pedro Sánchez è così apprezzato dai progressisti italiani e tanto discusso in Spagna, anche tra gli elettori socialisti? Nella seconda puntata di Sobremesa – La Spagna al voto, Lucrezia Clemente ripercorre la carriera politica del premier spagnolo, analizzando gli equilibri parlamentari, le inchieste giudiziarie che hanno coinvolto il suo partito e le contraddizioni del suo modello di governo. Dai successi in politica estera alle disuguaglianze sociali interne, un approfondimento sulle ragioni che rendono Sánchez una figura così divisiva e sulle difficoltà del Partito Socialista alla vigilia delle elezioni.