Il testamento di De Gennaro: “Non ho tradito la Patria, un condannato a morte non mente”. Proseguono le indagini sulla morte dell’ex capo della polizia.

Due tecnici italiani morti in un attacco iraniano con droni in Kuwait, colpiti da schegge. Lavoravano alla manutenzione del sistema di difesa Skyguard. Il cordoglio di Meloni, Tajani e von der Leyen.

Leclerc torna sulle dinamiche interne alla Rossa e allo scontro con Hamilton: “Mi sono assunto le responsabilità per Las Vegas. La soluzione? Non posso approfondire e parlare delle regole d’ingaggio”.