Addio a Corrado Augias. Dagli esordi in Rai a La7, 60 anni di giornalismo tra libri e tv.
Trilaterale “epocale” tra Trump, Xi e Putin a Shenzhen: firmata una “Dichiarazione di pace”. Tra i quattro punti sottoscritti, un attacco alla Cpi: “Non abusi della propria giurisdizione”.
Dl scuola, bocciato l’emendamento di Fratelli d’Italia sugli eBook. Forza Italia vota con il centrosinistra. La proposta prevede di mettere a disposizione una versione digitale dei testi scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto al cartaceo