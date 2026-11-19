Ddl antisemitismo, Fiano commosso annuncia: “Lascio il Pd, per me quella scelta rappresentava un limite invalicabile. Ma resto nel centrosinistra”.

La polizia identifica Mikhail Andropov negli Usa, a Phoenix. Per l’Fbi non è lui la persona che ha inviato le e-mail alle scuole che ha fatto scattare migliaia di allarmoi bomba.

Occhi puntati sul futuro della Figc con la sfida tra Malagò e Galliani. Il commissario: “Strano che in due mesi qualcuno ha cambiato idea”. Buonfiglio “Ragionare con la testa e non solo con il cuore”.