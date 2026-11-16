16/11 – Manovra verso nuove modifiche – Mosca minaccia l’Europa: “Senza accordo useremo la forza” – Il Papa nelle Ande

Manovra verso nuove modifiche, dal superbonus a sanità e pensioni. Opposizioni all’attacco: “Anche per loro è da riscrivere”.
Mosca minaccia l’Europa: “Senza un accordo useremo la forza”. Il Cremlino chiarisce: “Restano gli obiettivi di Putin del 2024”. Oggi il Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Bruxelles.
Il Papa nelle Ande: “Viviamo in un tempo segnato da divisioni, ma la fede non separa”. Il Pontefice a 3.400 metri nella città Inca di Cusco: “Qui tradizioni popolari che sono tesoro inestimabile”.