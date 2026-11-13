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venerdì 13 novembre 2026

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13/11 – Sicurezza, Meloni fa appello all’unità politica – Putin dice “no” a truppe straniere in Ucraina – Atp Finals, Cobolli con Alcaraz ne

13/11 – Sicurezza, Meloni fa appello all’unità politica – Putin dice “no” a truppe straniere in Ucraina – Atp Finals, Cobolli con Alcaraz ne
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Sicurezza, Meloni riceve le opposizioni e fa appello all’unità politica: “Confronto franco e produttivo. Non chiediamo nessuna delega in bianco”.

Gli inviati Usa Witkoff e Kushner incontrano Putin a Mosca prima di volare a Dublino da Zelensky e avvisano: “Europei vogliono partecipare ai negoziati”. Il presidente russo dice no a truppe straniere sul campo e apre a una missione umanitaria a Kostiantynivka.

Atp Finals, Cobolli sorteggiato nel girone con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe. Binaghi: “Per lui sia una festa”.

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