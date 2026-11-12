12/11 – Allarmi bomba in oltre 6mila scuole d’Italia – Strage di Viareggio, Moretti lascia il carcere – Berlusconi: “Mentana? Porte aperte”

Allarmi bomba in oltre 6mila scuole d’Italia: da Milano a Roma. Meloni: “Mail anonime non decideranno il calendario dei nostri figli”. La premier ha convocato una riunione a Palazzo Chigi con 007 e cybersecurity, oggi incontra i leader dell’opposizione.
Strage di Viareggio, Moretti lascia il carcere dopo 4 mesi, va ai domiciliari. Il giudice di sorveglianza ha accolto la richiesta dei legali dell’ormai 73enne ex ad di Ferrovie.
Pier Silvio Berlusconi: “Povera Rai, si sta complicando la vita. Per Mentana porte sempre aperte”. L’amministratore delegato di Mediaset ha incontrato la stampa a Cologno Monzese per il tradizionale punto della situazione dopo l’inizio della stagione televisiva.