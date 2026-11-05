Home > Podcast > 05/11 – Alle elezioni di midterm è “un’onda blu” – Giovani e le minoranze voltano le spalle a Trump – Addio al regista Tinto Brass

Alle elezioni di midterm è “un’onda blu”. Trump ammette la sconfitta ma posta una foto di un cappellino con la scritta “veto” e rimarca: “Se il mio nome fosse stato sulla scheda avrei vinto a valanga”.

Negli Usa i giovani “arrabbiati” e le “minoranze” disilluse voltano le spalle a Donald Trump.

Addio al regista Tinto Brass, morto a 93 anni il maestro del cinema erotico italiano. A settembre la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia gli aveva reso omaggio proiettando “Col cuore in gola” come film di preapertura.