04/11 – Garlasco, chiesto il rinvio a giudizio per Sempio – Hacker, Palazzo Chigi: “Nessun allarme, ma attenzione alta” – Presentato il Giro

Delitto di Garlasco, la Procura di Pavia chiede il rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Il 38enne di Vigevano è accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. L’avvocato Cataliotti: “Nulla di inatteso, siamo pronti”.
Attacchi hacker, Palazzo Chigi: “Nessun allarme, ma l’attenzione è alta, in Italia l’impatto è limitato”. Il Governo esclude pericoli per la salute dei cittadini, la polizia postale indaga sugli episodi nei supermercati.
Presentato il Giro d’Italia numero 110, con partenza da Trieste e arrivo a Roma. In calendario le storiche salite del Gavia, Mortirolo e Zoncolan.