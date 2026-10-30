30/10 – Elezioni Israele, completato lo spoglio – Uccide il cugino portandogli bomboloni – Juventus in ritiro fino al match col Napoli

Elezioni Israele 2027, completato lo spoglio: coalizione di Netanyahu a 53 seggi su blocco di Eisenkot a 48. Shin Bet indaga su fondi dal Qatar per aumentare affluenza araba. L’ex generale: “Al lavoro per legge su leva e commissione inchiesta su 7 ottobre”.
Uccide il cugino portandogli bomboloni per intascarne l’eredità, arrestato un 76enne.
Juventus a rapporto da Carnevali dopo la brutta sconfitta di Genova, squadra in ritiro su decisione di Spalletti fino al match di domenica sera con il Napoli.