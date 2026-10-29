29/10 – Tragedia sull’alta velocità in Spagna – Siher libero: “Non ha incitato violenze” – Vaccini, Mattarella: “Fake news distruttive”

Nuova tragedia sull’alta velocità in Spagna, almeno 68 vittime e oltre 60 feriti in uno scontro tra treni vicino Toledo. Dispersa una donna italiana. Sanchez promette: “Faremo luce”. Madrid punta il dito contro ordini dati dal Centro di Controllo dell’Adif.
Youssef Siher torna libero, gip: “Non ha incitato ad azioni violente”. Vertici Tribunale Milano: “Critiche irricevibili, terzietà del giudice soggetta solo alla legge”.
Mattarella: “Sconcertante chi si oppone ai vaccini, rispettare la scienza contro le fake news”. Scontro in maggioranza su reintegro medici no-vax, FI: “È un errore, modifiche al Senato”.