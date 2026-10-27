27/10 – Tensione per le armi all’Ucraina – Senago, riconosciuta la premeditazione per Impagnatiello – Israele al voto, Netanyahu vs Eisenkot

Tensione nel governo dopo lo stop di Salvini alle armi per l’Ucraina. Tajani: “Un nuovo decreto aiuti entro l’anno”. La linea di Palazzo Chigi non cambia, verso un confronto tra i leader.
Delitto di Senago, la Corte d’Appello di Milano riconosce la premeditazione per Alessandro Impagnatiello nel processo bis per la morte della compagna, Giulia Tramontano, uccisa incinta di 7 mesi il 27 maggio 2023.
Elezioni in Israele 2026, Netanyahu contro Eisenkot: lo Stato ebraico decide il proprio futuro. Poco più di 7 milioni di elettori sono chiamati alle urne, per la prima volta dall’attacco del 7 ottobre 2023