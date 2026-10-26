26/10 – Salvini rieletto segretario della Lega – Cortei, la “mente” M1710 in carcere – MotoGp, addio amaro a Phillip Island

Salvini rieletto segretario della Lega con 465 voti, 146 per Garavaglia. Arriva nuovo simbolo Lega Italia federale. Si apre la partita della segreteria politica. Il vicepremier: “Zaia prezioso”.
Cortei, la “mente” M1710 in carcere, accusato di istigazione a delinquere e terrorismo. Indagata anche la moglie. Trentasei feriti tra le forze dell’ordine per gli scontri di sabato in diverse città.
MotoGp, addio amaro a Phillip Island, il maltempo spegne l’ultima gara in Australia e lascia aperto mondiale.