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sabato 24 ottobre 2026

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23/10 – Decreto aiuti, 105 milioni per il gasolio – Liste d’attesa, 4 milioni di visite fuori tempo massimo – Riscatto Champions

23/10 – Decreto aiuti, 105 milioni per il gasolio – Liste d’attesa, 4 milioni di visite fuori tempo massimo – Riscatto Champions
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Decreto aiuti, 105 milioni per il gasolio, 45,2 per rispondere alle proteste degli autotrasportatori. Risorse destinate anche ad agricoltura e pesca. Provvedimento accolto con sollievo da associazioni di categoria e imprese.

Liste d’attesa, quasi 4 milioni di visite ed esami fuori tempo massimo, anche se i segnali  dall’ultimo bollettino diffuso da Agenas sui primi 9 mesi del 2026 sono incoraggianti.

Champions League, da quattro sconfitte a poker vittorie, riscatto record ma ancora poco made in Italy.

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