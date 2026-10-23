23/10 – Decreto aiuti, 105 milioni per il gasolio – Liste d’attesa, 4 milioni di visite fuori tempo massimo – Riscatto Champions

Decreto aiuti, 105 milioni per il gasolio, 45,2 per rispondere alle proteste degli autotrasportatori. Risorse destinate anche ad agricoltura e pesca. Provvedimento accolto con sollievo da associazioni di categoria e imprese.
Liste d’attesa, quasi 4 milioni di visite ed esami fuori tempo massimo, anche se i segnali dall’ultimo bollettino diffuso da Agenas sui primi 9 mesi del 2026 sono incoraggianti.
Champions League, da quattro sconfitte a poker vittorie, riscatto record ma ancora poco made in Italy.