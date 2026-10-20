20/10 – Scontri di piazza, 32 arrestati – David Rossi, svelati i nomi di presunti mandanti – La protesta degli autotrasportatori prosegue

Scontri di piazza a Milano, 14 feriti tra le forze di polizia e 32 arrestati, 271 in Questura di cui 220 minori. In Corso Monforte i genitori che li aspettano: “Non sapevamo nulla”. Paura tra i negozi del centro, serrande abbassate per il timore per nuovi possibili assalti.
Caso David Rossi, la Commissione parlamentare d’inchiesta fa i nomi di due dei presunti coinvolti. Vinci: “Non dovevano provocare la morte, ma solo intimidirlo”.
Prosegue la protesta degli autotrasportatori al Sud per il caro carburanti, blocchi anche al Porto di Napoli. Salvini oggi incontra a Milano le associazioni del settore. Confcom: “Con i blocchi dei Tir rifornimenti a rischio in negozi e supermercati”.