19/10 – Scontro politico sulle violenze di piazza ai cortei – Schlein ufficializza la candidatura a palazzo Chigi – Papa Leone all’Angelus

È scontro politico sulle violenze di piazza ai cortei, scintille Sala-Piantedosi sul numero di agenti. Per la maggioranza “il centeo sinistra soffia sul fuoco”. La replica: “La condanna delle violenze non offuschi le ragioni della protesta”.
Elly Schlein ufficializza la sua candidatura a palazzo Chigi: “Sono pronta, con o senza primarie”. Ok ad Avs per una manifestazione unitaria contro il carovita.
Papa Leone XIV saluta sorridente la folla all’Angelus dopo l’intervento: “Ho sentito il vostro sostegno, la ripresa sarà graduale”.